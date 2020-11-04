Маленькая фирма вырубила лес на 4,7 миллиона в Ленобласти

Против руководителей небольшой фирмы "Кириши Леспром" было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального и технического директоров фирмы. Расследование показало, что с 2017 по 2019 год незаконная вырубка леса позволила им обогатиться на 4,7 миллиона рублей. Вырубка велась на территории Пжевжинского и Киришского лесничеств.

За два года компания добыла незаконным путем около 580 кубометров древесины.

Генеральный директор компании был задержан на двое суток. Технический директор находится под подпиской о невыезде.