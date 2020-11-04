Петербуржцы получили предупреждение от МЧС о сильном ветре

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупреждает жителей Северной столицы о сильном ветре, который прогнозируют в среду, 4 ноября.

По информации, которая содержится в прогнозе синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер – юго-западный. Сообщается, что скорость ветра достигнет 23 метров в секунду.

Жители Санкт-Петербурга получили рекомендации закрыть все окна, припарковать автомобили в местах, удаленных от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а лучше, оставить машины в гаражах.

Помимо этого, пешеходов предупреждают о том, что проходить близко к рекламным щитам, деревьям и домам с неустойчивой кровлей также может быть опасно.