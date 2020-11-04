4 ноября петербуржцев ждет облачная и дождливая погода

В Санкт-Петербурге, в среду, 4 ноября ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня во второй половине дня в Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

- Сегодня на погоду окажет влияние приближающийся атмосферный фронт. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Столбик термометра во второй половине дня поднимется до +8..+10 градусов по Цельсию. Ветер ожидается юго-западный. Скорость порывов ветра будет достигать 7-12 метров в секунду.