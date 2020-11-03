В Петербурге пройдет испытание новых экологичных автобусов

В Северной столице появятся новые автобусы.

Первый экземпляр экологичного транспортного средства на сниженном газе будет проходить тестовую эксплуатацию по маршруту. Данную информацию предоставили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Максима Соловьева.

3 ноября Соловьев нанес визит в Колпинский автопарк с целью знакомства с новыми экологичными автобусами. Вице-губернаторы показали новые автобусы МАЗ-203. Количество новых транспортных средств – 27. Каждый автобус может вместить в себя 100 пассажиров. Кроме того, у автобусов низкий пол, который рассчитан на маломобильных граждан. В салоне автобуса также можно будет зарядить мобильный телефон.

В случае, если эксперимент увенчается успехом, новая модель будет пользоваться большим спросом в России, отметил Соловьев.