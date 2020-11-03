Росприроднадзор занялся проблемой загрязнения реки Святки

Причиной систематического загрязнения руки стала ненадлежащая эксплуатация канализационной насосной станции.

О проблеме с рекой в Ленобласти сообщил местный житель. В пресс-службе Росприроднадзора сообщили, что, что с целью проверки информации на место совершили выезд. В момент проверки сброс стоков на рельеф не производился. Однако, Росприроднадзором было выявлено, что стоки сбрасывались в реку раньше. Сброс осуществлялся путем перелива через канализационную насосную станцию.

Сообщается, что в настоящее время государственный инспектор принимает решение по вопросу о возбуждении дела об административном правонарушении в связи с несоблюдением экологических требований при эксплуатации сооружений.