За незаконные свалки в Ленобласти выписано штрафов на два с половиной миллиона

За прошедший месяц в Ленинградской области было обнаружено 62 незаконных свалки отходов, которые ликвидировали инспекторы Госэконадзора. Общий объем вывезенных отходов в регионе составил более 2 тысяч кубометров.

Согласно данным пресс-службы администрации Ленинградской области, по факту выявленных нарушений было заведено 93 административных дела. За нарушения правил обращения с отходами было выписано штрафов на общую сумму 2 471 500 рублей.

По словам председателя комитета государственного экологического надзора Валерия Татарова, в ряде случаев собственникам земельных участков, на которых располагаются незаконные свалки, дается возможность все убрать. Если требования по ликвидации не выполняются в срок, они привлекаются к ответственности.