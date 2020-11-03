3 ноября петербуржцев ждет теплая погода с дождем

Во вторник, 3 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с дождем.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что температура воздуха днем прогреется до +8..+10 градусов.

Синоптики проанализировали данные погоды в этот день за последние 56 лет. Оказалось, что температура в этот день колеблется от -3 до +7 градусов.

«Яндекс» отметил, что в основном 3 ноября в Петербурге пасмурная погода без осадков.

В 1975 году зафиксировали самое холодное 3 ноября. Температура в тот день составляла -11 градусов.

Синоптики прогнозируют теплую погоду на 4 ноября. Осадков не ожидается, но после настанет похолодание и начнутся дожди.