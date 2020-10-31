В Петербурге подводятся итоги осеннего месячника

1 октября в Санкт-Петербурге стартовал осенний месячник благоустройства города и сегодня, 31 октября, появились его предварительные итоги. Смольный сообщил, что за октябрь с петербургских улиц было вывезено более 126 тысяч кубометров мусора и листвы.

Специалисты ликвидировали 41 незаконную свалку, а также произвели озеленение города: муниципальные образования и районные администрации высадили более 2,8 тысяч деревьев и почти 37 тысяч кустарников.

Также власти города произвели ремонт детского и спортивного оборудования и обновлением краски скамеек и контейнерных площадок. Оценить качество проведенных работ можно на официальном сайте Администрации города.