В первый день ноября в Ленобласти ожидается туман

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщила, что согласно данным синоптиков в Ленинградской области 1 ноября ночью и утром ожидается туман.

Кроме того, в воскресенье в области жителей ждет переменная облачность, но без осадков. В отдельный районах области ожидается туман.

Ветер ожидается южного, юго-восточного направления. Скорость порывов ветра будет достигать 2-7 м/с. В восточной части области температура воздуха может опуститься до -5 градусов по Цельсию. Во всей Ленобласти столбик термометра будет варьироваться в пределах от -2 до +3 градусов. Днем в регионе потеплеет до +2..+7 градусов. Атмосферное давление сильно не изменится.