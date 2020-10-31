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В ряде российских регионов ожидается теплая зима

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© Фото: pixabay.com

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Благоприятная зима ожидается в европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидромецентра России, дал оценку погоде на зиму для нескольких регионов страны.

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной», — заявил Вильфанд.

Также синоптик отметил, что в первый месяц зимы температура будет около или выше нормы, особенно высокая температура ожидается на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

По словам специалиста, в начале 2021 года, в январе, во многих регионах страны температура будет в норме.

«В феврале вся европейская часть страны с повышенной температурой, на остальной территории — около нормы, но на положительном фоне», — сообщил синоптик Гидромецентра.

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