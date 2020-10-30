В субботу жителей Ленинградской области ждут заморозки

Информация о субботних заморозках была предоставлена ФГБУ «Северно-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозам синоптиков, в ночное время столбики термометров могут показать температуру до двух градусов ниже нуля. В светлое время суток температура поднимется, днем она может достигать отметки плюс девять градусов. Кроме того, жителей Ленинградской области ожидает облачная погода. Временами возможно выпадение осадков в виде кратковременных дождей.

В субботу будет ветрено. Скорость ветра в регионе достигнет восьми метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму. От сотрудников МЧС поступило предупреждение о тумане, который надвинется на регион, автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.