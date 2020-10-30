Сбитый лось обойдется петербуржцу в 80 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга, сбивший лося на федеральной трассе "Кола", выплатит штраф в размере 80 тысяч рублей по решению Приморского районного суда.

Дорожно-транспортное происшествие с участием лося произошло в мае прошлого года. Тогда петербуржец, находясь за рулем, сбил животное на трассе "Кола" во Всеволжском районе Ленинградской области. Лось не пережил столкновения и умер.

По факту произошедшего в суд обратился комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. Суд признал петербуржца виновным в происшествии и обязал его выплатить штраф.