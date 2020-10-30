30 октября петербужцев ожидает теплая, но дождливая погода

В пятницу, 30 октября», в Санкт-Петербурге на погоду будет оказывать сильное влияние атмосферный фронт.
По словам Михаила Леуса, ведущего синоптика центра погоды «Фобос», в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода.
Также, 30 октября, помимо облачной погоды ожидаются и кратковременные дожди. Сегодня днем температура воздуха прогреется до +9..+11 градусов по Цельсию. Жителей Петербурга буде ожидать северо-западный ветер . Скорость порывов ветра будет составлять 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление в городе ожидается в пределах нормы — 760 мм ртутного столба.