В среду, 28 октября, жителей Северной столицы ожидает достаточно теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки 12 градусов выше нуля.

Информация о погоде быдла предоставлена пресс-службой ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и основана на данных, которые были получены синоптиками.

Ночью температура воздуха составит 8 градусов. Петербуржцев ждут осадки и умеренный ветер. По словам синоптиков, повышение атмосферного давление ожидается в светлое время суток, ночью оно будет падать. Сообщается, что в четверг погодные условия не претерпят значительных изменений. Синоптики прогнозируют сохранение тепла и облачность.