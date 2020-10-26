Петербург в предстоящие две недели ожидает благоприятная погода

Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, заявил, что на предстоящие 2 недели петербуржцев ожидает теплая погода.

Специалист заявил, что температура воздуха составит +10..+13 градусов. Также телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что в городе до конца недели осадков не ожидается. Однако в среду ожидается ветреная погода.

Температура воздуха в самый холодный день предстоящих двух недель составит +5..+8 градусов по Цельсию. Учитывая теплую погоду, будут местами довольно сильные дожди на следующей неделе.

Еще синоптик отметил, что в начале ноября резких похолоданий не ожидается.