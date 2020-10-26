В Обводный канал незаконно сбросили мусор

26 октября жители Санкт-Петербурга заметили, что в Обводный канал неизвестные сбросили большое количество строительного мусора. Фотографиями происшествия они поделились в социальных сетях, в частности, в группе Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Строительный мусор сбросили на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта. В социальных сетях пользователь предположили, что это связано с укреплением береговой линии, а также выразили свое возмущение.

При этом пресс-служба комитета по природопользованию отметила, что им пока что не поступал жалоб от жителей Петербурга.