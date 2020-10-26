В понедельник в Петербурге будет облачно

В понедельник, 26 октября, жителей Северной столицы ожидает устойчивая облачная погода. При этом, количество осадков – минимальное. Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса.

По информации, которая была предоставлена специалистом центра погоды «Фобос» Михаилом Леусом, 26 октября в Петербурге появление устойчивых прояснений в облаках будет обусловлено гребнем антициклона, который способствует существенному снижению вероятности дождей.

Столбики термометров поднимутся до отметки 9-11 градусов выше нуля. Петербуржцев также ожидают незначительные изменения в атмосферном давлении. В среднем оно составит 761 миллиметр ртутного столба, что почти соответствует норме. Скорость ветра – 4-9 метров в секунду.