Петербург ждут холодные выходные

Несмотря на похолодание в субботу и воскресенье, в Санкт-Петербурге со следующей недели начнется потепление.

По прогнозам Росгидромецентра, в субботу и воскресенье в Северной столице температура опустится до +7 градусов. В выходные ночью столбик термометра будет опускаться до +3..+4 градусов. Осадков в выходные дни не ожидается.

В понедельник в Петербург вновь придет теплая погода, которая продержится в городе всю неделю с температурой до +11..+12 градусов.

Недавно Юрий Куткевич, заведующий бюро погоды РГГМУ, заявил, что в ближайшие выходные в городе на Неве плохой погоды не ожидается, за исключением похолодания.