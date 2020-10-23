В субботу Санкт-Петербург обойдется без дождей

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра. По данным синоптиков, в эту субботу, 24 октября, жителей Северной столицы ждет прохладный день без осадков. На небе будет облачно с прояснениями.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до 2-4 градусов тепла по Цельсию, в пригородных районах может похолодать до -1 градуса. Днем станет теплее, метеорологи ожидают, что воздух прогреется до 5-7 градусов тепла по Цельсию.

Ожидается, что атмосферное давление в течение дня повысится.