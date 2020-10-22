В период "комендантского часа" улицы Петербурга будут убирать тщательнее

Правительство Санкт-Петербурга сообщает, что в период новых ограничений, вызванных коронавирусом (в частности, "комендантского часа" для кафе и ресторанов), улицы Санкт-Петербурга начнут убирать тщательней. Вице-губернатор города Николай Бондаренко провел совещание с профильным комитетом и подведомственными организациями, в ходе которого было решено, что, пока по ночам закрыты рестораны и кафе, необходимо работать интенсивнее.

Эти меры приняты в связи с тем, что в условиях пандемии и ограничений количество бытовых отходов в городе растет. Это обусловлено тем, что люди заказывают еду на вынос, а потом выбрасывают упаковку на улицах. В связи с этим уборка в парковых зонах и на улицах будет проходить тщательней.