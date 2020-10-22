Петербуржцев попросили не кормить уток хлебом

Городская станция санитарной дезинфекции Петербурга предупреждает жителей Санкт-Петербурга, что подкармливать уток в парках хлебом нельзя. Это создает благоприятную атмосферу для размножения крыс, а также вредит самим птицам.

По сообщению службы, крысы могут заводиться в парках из-за того, что у них есть возможность питаться остатками еды, предназначенной для птиц. Пищевые отходы делают общественные пространства благоприятным местом для проживания и размножения грызунов. Более того, самим уткам кормежка хлебом вредит, поскольку из-за нее они теряют охотничий навык, без которого нельзя выжить в дикой природе.