В реку Красненькую незаконно сбрасывались отходы

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга сообщает, что возбудила административные и уголовные дела по факту несанкционированного сбрасывания отходов в устье реки Красненькой. Перед этим она провела рейд по пресечению загрязнения реки.

Незаконный завоз отходов в устье реки осуществлялся водителями. Специалистами лаборатории были взяты пробы воды, что определить класс опасности отходов.

Природоохранная прокуратура возбудила уголовное по факту загрязнения почв. У водителей, подозреваемых в несанкционированном завозе отходов в устье реки, были изъяты транспортные средства.