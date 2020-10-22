23 октября жителей Ленобласти ждет неблагоприятная погода

23 октября, в пятницу, жителей Ленинградской области будут ждать не совсем приятные осадки в виде мокрого снега, а также дождя. Помимо неприятных осадков, жителей области ожидают сильные порывы ветра.

По сообщениям синоптиков, в Ленинградской области ожидается юго-западный и западный ветер, со скоростью у берега до 15 метров в секунду. На начало дня в области ожидается юго-восточный и южный ветра до 6-11 метров в секунду.

Столбик термометра ночью будет варьироваться от +4 до +9 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.

Несмотря на погодные условия, атмосферное давление в Ленобласти сильно не изменится.