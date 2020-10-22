В четверг петербуржцев ожидают обильные осадки

В четверг, 7 сентября, в Северной столице и Ленинградской области будет облачно. Жителей Петербурга ожидают осадки, дождь и снег ждут петербуржцев в большинстве районов города днем. По прогнозам синоптиков, ночью в городе местами также возможны осадки.

Температура воздуха в Ленинградской области в течении суток будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов. В Петербурге столбики термометров также не поднимутся выше 2 градусов тепла. Минимальная температура в городе составит 0 градусов.

Существенные изменения в атмосферном давлении не прогнозируются. Днем в Северной столице оно достигнет 764 мм рт ст., влажность воздуха – 85-90%.

Ветер умеренный, волнение вне льда по востоку Финского залива несущественное.