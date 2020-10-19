20 октября петербуржцев ожидает гололед на дорогах

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей Северной столицы о том, что во вторник,20 октября, в городе ночью и утром ожидается гололедица.

Синоптики прогнозируют, что в регионе ночью и днем ожидается кратковременный мокрый снег с дождем. МЧС предупреждает петербуржцев соблюдать особую осторожность и внимательность на дорогах.

Температура воздуха ночью 20 октября в Петербурге опустится до -2..-3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1..+5 градусов, а также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный. Скорость ветра составит 7-12 м/с.