Первый снег в Петербурге убирает 500 машин

На уборку первого снега в Санкт-Петербурге вышло 500 специальных машин.

Выпавший ранее снег растаял в большинстве районов сам собой, однако в южной части города остался. Так, в Петродворцовом районе снег не успел сойти, и его убирает спецтехника.

Председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин, заступивший сегодня на должность, заявил, что снегоуборочная техника и дворники работают у опасных участков дорог, мостов и набережных, чтобы оперативно ликвидировать скользкость. В случае необходимости будут применены песок и соляные растворы.