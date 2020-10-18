Дождь с мокрым снегом обрушится на Петербург в понедельник

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра, понедельник, 19 октября. По данным синоптиков, жителей Северной столицы ждет холодный день с дождем и мокрым снегом.

В ночь на понедельник в Петербурге похолодает до 0-2 градусов тепла по Цельсию. Днем будет так же холодно, как и ночью, температура воздуха не поднимется выше 3-5 градусов тепла по Цельсию.

Метеорологи также ожидают в течение дня умеренный ветер с запада. Ночью ожидается понижение атмосферного давления, днем оно незначительно повысится.