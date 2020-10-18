Петербург ожидает заметное снижение температуры

В городах Северо-западного федерального округа (СЗФО) на следующей неделе будет холодная погода. В середине следующей недели температура опустится ниже нормы.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, заявил, что в городах СЗФО и Центрального федерального округа (ЦФО), температура воздуха может опуститься на один-два градуса.
Как сообщало ранее Санкт-Петербург.Ру, сегодня 18 октября, в воскресенье, в Петербурге ожидается мокрый снег после первой половины дня. Температура составит +4..+6 градусов. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Атмосферное давление будет низким.