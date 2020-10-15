В Парке Выборга обнаружили погибших белок

Посетителями парка Монрепо, расположенного в городе Выборге Ленинградской области, были обнаружены погибшие белки. Как выяснила специалисты, животные погибли из-за отравления.

Сотрудниками парка тела животных были отправлены на экспертизу с целью выяснения причин смерти. По результатам экспертизы, к гибели грызунов привело отравление. Кем именно были отравлены животные пока не выяснено. Данную информацию предоставили сотрудники пресс-службы Охотнадзора по Ленинградской области.

После произошедшего, посетители парка получили просьбу от администрации не кормить животных. Продукты, которые посетители дают грызунам, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем белок или даже стать причиной их гибели.