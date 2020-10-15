В Петербурге товары из ИКЕА будут доставлять на электромобилях

В Санкт-Петербурге доставка товаров из ИКЕА будет осуществляться с помощью электромобилей.

В Москве такой формат доставки начал действовать в прошлом году и, по словам представителей магазина, продемонстрировал свою эффективность. Благодаря электромобилям в столице ИКЕА сократила выбросы углекислого газа в атмосферу на пять тонн. В Санкт-Петербурге пилотный проект с использованием электротранспорта начнет действовать уже в октябре.

На данный момент ИКЕА использует сорок автомобилей для доставки товаров. Сначала в эксплуатацию введут два электромобиля Renault Kangoo. В будущем планируется расширение парка электротранспорта, для чего в "ИКЕА Парнас" разработают зарядную инфраструктуру.