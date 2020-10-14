Ночью 15 октября ожидается похолодание

15 октября, в четверг, жителям Ленинградской области обещают облачную с погоду с прояснениями и осадками.

Как сообщает «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь со среды на четверг, с 14 октября на 15 октября, в Ленинградской области ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не порадует жителей и опустится до -1 градуса. Однако, несмотря на похолодания, днем в регионе температура повысится до +4..+9 градусов, но ожидаются дожди в некоторых районах

Также по словам синоптиков, атмосферное давление будет низким, а ветер будет дуть северных направлений.