14 октября температура в Петербурге превысит климатическую норму

Погода в Северной столице в среду, 14 сентября, будет сформирована гребнем антициклона, который тянется с северо-запада. О сложившейся погодной ситуации стало известно от специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.

В среду, 14 октября, температура воздуха превысит климатическую норму на пару градусов. Ожидается небольшая облачность, с многочисленными прояснениями, без осадков.

На своей странице в социальной сети Facebook Леус сообщил, что ожидается повышение температуры воздуха до +10… + 12 градусов ртутного столба, в Ленинградской области столбики термометров достигнут отметки +8… +13 градусов. Скорость северо-восточного ветра будет составлять 3-8 метров в секунду. Изменения в атмосферном давлении ожидаются незначительные.