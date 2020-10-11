В Петербурге в конце недели будет тепло и дождливо

Сегодня, 11 октября, Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра «Фобос», рассказал на своей странице в социальной сети «Фейсбук», что неделя закончится в Санкт-Петербурге привычными горожанам дождями.

Синоптик уточнил, что влияние на погоду оказывает атмосферный фронт, идущий с запада. Несмотря на то, что накануне он принес в город тепло, в воскресенье его облачная гряда закроет небо плотной серой пеленой и принесет дожди. В городе по-прежнему ожидается до 16 градусов тепла, что выше климатической нормы октября на 4 градуса, и юго-восточный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Эксперт также сообщил, что атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметровм ртутного столба, что немного выше нормы.