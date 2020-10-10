В Санкт-Петербурге 11 октября ожидаются дожди

11 октября, в воскресенье, в Санкт-Петербурге ожидается дождливая погода.

Синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 октября, петербуржцам не стоит переживать из-за плохой погоды, так как дождей не ожидается, а температура воздуха будет в пределах +6…+8 градусов. Однако днем в Северной столице будет небольшой дождь, и температура повысится до +12..+14 градусов.

Как сообщают синоптики из ФГБУ, ветер будет дуть с южного направления и слабый, а атмосферное давление понизится.