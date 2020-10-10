В Ленобласти 11 октября ожидается туман

ГУ МЧС по Ленинградской области уведомили жителей о появлении тумана, который будет наблюдаться в некоторых районах в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 октября.

В МЧС предупреждают, что 11 октября повыситься количество происшествий, а также увеличится вероятность ДТП, аварий на железнодорожном транспорте. Помимо этого, спасатели предупреждают, что появится большая вероятность заблудиться.

МЧС обратились к водителям автотранспорта, с просьбой об аккуратном вождении. Помимо автомобилистов, пешеходы также должны быть предельно осторожными и внимательными, а также обозначать себя светоотражающими жилетами.