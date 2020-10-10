До ноября снега в Петербурге ждать не стоит

Александр Колесов, главный синоптик Северной столицы, предположил, когда в городе выпадет первый снег. Вероятно, что в октябре этого не произойдет, так как месяц ожидается достаточно теплым.

­По словам синоптика, первый снег придет вместе с первыми холодами. При этом известно, что октябрь прогнозируется как теплый месяц. До середины этого месяца температура будет постепенно снижаться, но в целом месяц достаточно теплый. Соответственно, в октябре снега ждать не стоит.

Информация о прогнозах на октябрь и о вероятном первом снеге в Петербурге от главного синоптика города Александра Колесова появилась в «iReactor».

Ранее стало известно, что суббота и воскресенье порадует петербуржцев потеплением.