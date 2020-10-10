На выходных Петербург ожидает потепление

В субботу, 10 октября, в Санкт-Петербурге по прогнозу переменная облачность и потепление до плюс 16 градусов. Ведущий специалист «Центра Фобос», синоптик Михаил Леус сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук», что благоприятное влияние на погоду в Северной Столице должен оказать небольшой, промежуточный гребень антициклона.

Несмотря на конец первой декады октября, температурные показатели, по словам эксперта, будут очень комфортными: воздух в городе днем может прогреться до плюс 16 градусов, а дождей не обещается вовсе. Ветер синоптик прогнозирует юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.