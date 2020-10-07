В Ленинградской области потеплеет до +17

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, какая погода ожидается в Ленинградской области завтра, в четверг 8 октября.

Согласно данным синоптиков, ночью и утром над регионом будет туман. Ночью температура в различных местах составит от +7 до +12 градусов тепла по Цельсию, а днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла по Цельсию.

Ветер ожидается южный, ночью его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду, а днем от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет меняться мало.