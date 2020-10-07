В четверг в Петербурге ожидается густой туман

8 октября, в четверг, в Санкт-Петербурге ночью и днем ожидается густой туман. МЧС предупреждает граждан о неблагоприятных погодных условиях и просит быть внимательными.

Автомобилистам рекомендуется быть особенно аккуратными на проезжей части. Лучше не ездить с большой скоростью, или, если есть такая возможность, в принципе отказаться от поездок на автомобиле, пока на дорогах Санкт-Петербурга сохраняется плохая видимость.

Пешеходам, которые планируют движение во время тумана, рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители транспорта замечали их издалека.