Из акватории Камчатки взяли анализ воды

О результатах анализов воды, взятых в акватории Камчатки, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов во вторник, 6 октября, во время пресс-конференции. По словам Солодова, опасных концентраций вредных веществ в воде эксперты не выявили. При этом губернатор отметил, что результат спектрального анализа, проводимого в Москве, на данный момент не готов. В Москву были отправлены 250 килограммов проб, анализ которых проводят ежедневно. Специалисты также заняты осуществлением визуального осмотра Козельского полигона ядохимикатов. Сообщается, то на территории пока не было выявлено нарушений. Несмотря на это, в некоторых местах в ходе проверки были обнаружены повреждения укрепительного слоя сетки.