В воскресенье в Петербург придут дожди

В воскресенье, 4 октября, погода в Санкт-Петербурге испортится. Об этом сообщают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Так, последний день недели запомнится петербуржцам облачной погодой с небольшими прояснениями.

Кроме того, завтра в Петербурге пройдут дожди, местами это будут небольшие осадки. Температура ночью прогреется до 10-12 градусов тепла, а днем поднимется лишь немного – до 13-15 градусов тепла. Ветер завтра ожидается юго-восточный и умеренный. Атмосферное давление в воскресенье немного понизится. Вероятно, бабье лето кончилось и тепло в Петербург придет лишь весной.