Бабье лето в Санкт-Петербурге подходит к концу

Короткий осенний период теплой погоды в Северной столице подходит к концу. Синоптики прогнозируют, что уже завтра, в воскресенье 4 октября, погода испортится, в городе снова ожидаются дожди и небольшое похолодание.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 октября в Петербурге погода будет теплой и облачной, без осадков, температура воздуха днем поднимется до +18 градусов тепла по Цельсию. Осадков в субботу не ожидается. Ветер — юго-восточный и восточный, умеренный. Завтра похолодает до 11-15 градусов тепла по Цельсию, а также начнутся дожди.