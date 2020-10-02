В субботу в Петербурге будет тепло и без осадков

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра, субботу, 3 октября. Жителей Северной столицы ждет теплый день без осадков.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до 4 градусов тепла по Цельсию, однако днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла по Цельсию. Синоптики прогнозируют переменную облачность без дождей.

Ветер будет дуть умеренный, с востока. Атмосферное давление изменится незначительно.

Однако уже в воскресенье погода испортится: начнутся дожди и похолодает до +15 градусов тепла днем.