Компания оштрафована на полмиллиона за незаконную свалку в Шушарах

Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов сообщает, что ЗАО "БИОТРАНС СП" получила штраф за организацию несанкционированной свалки отходов в поселке Шушары. Компания выплатила штраф в 500 тысяч рублей.

В период с 16 февраля по 18 марта 2018 года компания, не имея соответствующей лицензии на сбор, обработку и размещение отходов, вывезла в район Бадаевского отделения 848 тонн отходов грунта 4 класса опасности. При этом свалка заняла площадь в 1,6 гектара, что зафиксировал комитет по природопользованию.

ЗАО "БИОТРАНС СП" признали виновным в нарушении закона по статье "Организация несанкционированной свалки отходов". Компания выплатила штраф в размере полумиллиона рублей.