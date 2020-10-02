Пятница порадует петербуржцев теплом

В пятницу, 2 октября, температура в течение дня поднимется так, что показатели окажутся выше нормы на 4-5 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий синоптик центра «Фобос».

«Температурные показатели будут на 4-5° выше обычных для начала октября значений», — сообщил синоптик в Facebook на своей странице.

Температура днём поднимется до 17-19 градусов тепла, а ветер сегодня будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Осадков на пятницу не прогнозируют, однако все же будет переменная облачность.

Примечательно, что на сегодняшнюю погоду повлияет очаг повышенного атмосферного давления. Так, давление в последний рабочий день составит 769 мм рт. ст.