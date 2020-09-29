В Петербурге и Ленобласти с этого дня запрещено ловить рыбу

29 сентября 2020 года в Петербурге и Ленинградской области официально прекращается любая рыбалка. С этого дня действует ежегодный запрет на ловлю рыбы в водоемах регионов.

Ежегодные ограничения связаны с началом нерестового периода у рыб. Водоемы Петербурга и Ленобласти будут проверяться, по ним ходят рейды. Нелегальные рыболовы обязаны будут выплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей, а также у них будут конфискованы снасти и судна.

Подобный запрет действует и в других субъектах Северо-Западного федерального округа: Новгородской, Псковской, Вологодской областях, а также в Карелии и Коми.