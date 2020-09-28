Петербургский порт проверил партии рыбы

В понедельник, 28 сентября, в Санкт-Петербург на атомном контейнеровозе «Севморпуть» были доставлены 5,3 тонн дальневосточной рыбы. Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль и выблрочно проверили партию минтая, горбуши, кеты, трески, гольца, камбалы, кижуча и компандорского кальмара.

Чтобы не задерживать товар, который ожидали поставщики из Петербурга и Москвы, инспекторы из управления проводили проверку при помощи риск-ориентированного подхода, осмотрев часть продукции, прибывающей морским транспортом из Дальневосточного региона. Отмечается, что специалисты не выявили проблем при проверке документации и поставка белой, красной рыбы и кальмаров успешно прошла ветеринарный контроль и была направлена получателям.