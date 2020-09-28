На смену петербургскому “бабьему лету” приходит похолодание и дожди

29 сентября, во вторник, в Северной столице ожидается небольшой дождь, а также синоптики прогнозируют облачное, но с прояснениями небо.

Так, ночью будет прохладно, от 9 до 11 градусов тепла, а днем температура будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла. Об этом сообщается в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Скорость ветра во вторник будет примерно 4-9 м/с. С атмосферным давлением завтра дела обстоят нормально, меняться в течение дня давление не будет.

Видимо, теплые дни “бабьего лета” уже кончились и потеплений не стоит ждать до весны 2021 года.