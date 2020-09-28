Комитет по природопользованию обязали выпустить почти семь тысяч рыб

Комитет по природопользованию Петербурга обязан выпустить в петербургский водоем 6876 рыб. Решение об этом принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству подало иск в суд, посчитав, что городской комитет по природопользованию ответственен за ущерб, который был нанесен биологическому богатству озера Долгое в рамках работ по очистке и гидротехническому обустройству. Комитет посчитал, что ответчиком должен выпустить подрядчик, восстанавливающий водоем, однако суд решил иначе.

Комитет про природопользованию обязан выпустить до 1 января 20200 года в озеро 6876 мальков сига.