В Крыму появится первая в стране станция по опреснению морской воды

На полуострове Крым планируют скоро начать строительство опреснителя морской воды, который станет первым в России. В течении последних трех недель в Симферополе, а также других 39 населенных пунктах, воду продают два раза в день – утром и вечером. Данные ограничительные меры вызваны засухой, приведшей к обмелению ряда водохранилищ.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что через две недели будет готов проект опресняющей станции. По предварительным данным, строительство станции обойдется в 20-30 миллиардов рублей, не учитывая установление водовода и станции для очистки отходов опреснения. В данный момент местными властями обсуждается вопрос о строительстве сооружений для очистки воды на реке Салгир, проходящей через Симферополь.